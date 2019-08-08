شاهد.. اليمن يرد الصاع صاعين للبنان

ألحق المنتخب اليمني هزيمة مفاجئة بنظيره اللبناني (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة غرب آسيا، المقامة حاليا في العراق.

ووضع اللبناني محمد قدوح منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 26. ورد اليمن بتسجيل هدفين متتاليين عبر لاعبيه، توفيق عماد، وعبد الواسع المطري، في الدقيقتين (43، و45 من ضربة جزاء) على الترتيب.

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ورفع منتخب اليمن رصيده، بعد هذا الفوز، إلى أربع نقاط، وارتقى إلى مركز الوصافة في المجموعة الثانية، مقلصا الفارق إلى نقطتين فقط بينه وبين متصدر المجموعة العراق، الذي سيواجه نظيره السوري، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

بينما تراجع لبنان إلى المركز الرابع، بعد توقف رصيده عند أربع نقاط أيضا.

المصدر: وكالات