إيقاف بث قنوات "beoutQ" فما هي الأسباب وهل ستعود؟

توقف بث قنوات "beoutQ" (بي أوت كيو) الرياضية، منذ أمس الأربعاء، وأكد عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إغلاق حساباتهم على الشبكة وإيقاف البث، حول العالم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تشير إلى إغلاق القناة نهائيا وتسريح موظفيها.

في حين نشرت صفحة غير موثقة منسوبة لـ "بي أوت كيو"، تحت اسم "بي اوت كيو @BEOUTQ_SQ"، عبر موقع "تويتر"، "تغريدة" مرفقة بفيديو، جاء فيها: "عملاءنا الكرام...

ستعود الخدمة يوم الجمعة مساء

ولكن سيكون هناك تحديث، إن أردت أن تعمل قنوات #بي_آوت_كيو على أكمل وجه فعليك أن تشاهد الفيديو".

عملاءنا الكرام...

ستعود الخدمة يوم الجمعة مساء

ولكن سيكون هناك تحديث، ان أردت ان تعمل قنوات #بي_آوت_كيو على اكمل وجه فعليك ان تشاهد الفيديو .



[فضلها لتعود لها لاحقاً] pic.twitter.com/V9diO6PPH9 — بي اوت كيو (@BEOUTQ_SQ) 8 августа 2019 г.

وكانت شبكة قنوات "بي أوت كيو" نوهت منذ فترة إلى القيام بمجموعة من التحديثات لشبكة القنوات دون تحديد الموعد.

وتنقل قنوات "بي أوت كيو"، منذ منتصف عام 2017، بطولات تنفرد بها شبكة "بي إن سبورت" القطرية، ومن بينها كأس العالم والبطولات القارية ودوريات الأبطال والدوريات الأوروبية.

وحاولت شبكة "بي إن سبورتس" طوال الأشهر الماضية إيقاف نظيرتها "بي أوت كيو" عبر شكاوى عديدة.

وأصدرت العديد من المنظمات المسؤولة عن كرة القدم وملاك الحقوق بيانا مشتركا مؤخرا يستنكرون فيه سرقة الملكية الفكرية بواسطة محطة (بي أوت كيو) التلفزيونية، التي بثت أحداثا رياضية عالمية مقرصنة تمتلك شبكة "بي.إن سبورتس" القطرية حقوقها.

المصدر: مواقع