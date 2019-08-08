شاهد.. اليمن يفاجئ لبنان

تقدم المنتخب اليمني على نظيره اللبناني (2-1)، في الشوط الأول للمباراة بينهما، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة غرب آسيا، التي يستضيفها العراق.

وضع اللبناني محمد قدوح منتخب بلاده في المقدم بهدف سجله، في الدقيقة 26. ورد اليمن بهدفين متتاليين عبر لاعبيه، توفيق عماد، وعبد الواسع المطري، في الدقيقتين (43 ، و45 من ضربة جزاء) على الترتيب.

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية، إلى جانب كل من منتخبات سوريا وفلسطين، والعراق مستضيف البطولة.

المصدر: وكالات