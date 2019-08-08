شرطة سيئول تداهم مقر شركة بسبب "واقعة" رونالدو

أفادت مصادر بأن السلطات الكورية الجنوبية داهمت، اليوم الخميس، مقر الشركة المنظمة لمباراة يوفنتوس وفريق نجوم الدوري الكوري، لبحث مسألة عدم مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو فيها.

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وقررت السلطات المختصة في العاصمة الكورية سيئول فتح تحقيق ضد شركة "ذا فاست"، والتي كانت مسؤولة عن تنظيم تلك المباراة، للاشتباه بوجود احتيال من جانب شركة الدعاية تلك، إذ كان من المفترض أن يشارك الدون في المباراة لمدة 45 دقيقة، على استاد كأس العالم في سيئول أمام جماهير غفيرة.

وحسبما أفادت بعض المصادر، فقد قامت شرطة سيئول، اليوم الخميس، بمداهمة مقر الشركة للوقوف على ما إذا كان هناك التزام تعاقدي مع "البيانكونيري" يتيح لرونالدو المشاركة في تلك المباراة الودية أم لا.

ورفض رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، أندريا أنييلي، اتهام ناديه بأنه تصرف بطريقة غير مسؤولة، ونفى مزاعم عدم احترام رابطة الدوري الكوري الجنوبي، مبررا غياب رونالدو عن المباراة بعدم جاهزيته للمشاركة، بسبب إجهاد في العضلات بعد المواجهة أمام إنتر ميلان قبل 48 ساعة فقط.

وألقى أنييلي باللوم على الظروف التي سبقت انطلاق المباراة بعدما استغرق الأمر من يوفنتوس أكثر من ساعتين لمغادرة المطار، ليصل إلى ملعب المباراة في سيئول بعد 15 دقيقة من الموعد الأصلي لانطلاقها.

بينما قالت الشركة المنظمة للمباراة، إن التعاقد مع رونالدو كان يتضمن مشاركته على الأقل لمدة 45 دقيقة أمام فريق يضم نجوم الدوري الكوري، لكنه لم يشارك.

وأثار عدم مشاركة النجم كريستيانو رونالدو في المباراة، التي جمعت بين يوفنتوس ونجوم الدوري الكوري، يوم 26 يوليو الماضي، حالة من الغضب الشديد لعشاق النجم البرتغالي بكوريا الجنوبية، لا سيما وأن معظم الجماهير التي توجهت إلى ملعب اللقاء كانت تود مشاهدة واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ.

المصدر: وكالات