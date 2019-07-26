شاهد.. ردة فعل رونالدو بعد احتفال لاعب على طريقته بهدف سجله في شباك يوفنتوس

تعادل فريق يوفنتوس الإيطالي مع فريق نجوم الدوري الكوري الجنوبي (3-3)، في مباراة ودية بكرة القدم جرت بينهما، اليوم الجمعة، وذلك في إطار استعدادات "البيانكونيري" للموسم الجديد.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول لقطة طريفة، في المباراة التي أقيمت في سيئول، فقد سجل لاعب فريق النجوم "سيسينها" هدف التقدم الثاني في شباك "البيانكونيري"، واحتفل مع زملائه به على طريقة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وأمام أنظاره، فابتسم الدون، الذي كان جالسا على دكة البدلاء.

نجوم الدوري الكوري يتقدمون بالهدف الثاني على يوفنتوس pic.twitter.com/XPNr7VX3Zq — قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) 26 июля 2019 г.

المصدر: وكالات