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انتقالات اللاعبين.. لوكاكو يصل ميلان ولويز يتفق مع أرسنال

الرياضة

انتقالات اللاعبين.. لوكاكو يصل ميلان ولويز يتفق مع أرسنال
AFP JON SUPER
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أشعل نادي إنتر ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي بقربهما من إبرام صفقتين مميزتين، سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا، وذلك قبل ساعات من إغلاقها.

ووصل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى ميلان اليوم، تمهيدا لانضمامه لنادي إنتر قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتقدر وسائل الإعلام قيمة هذه الصفقة، بنحو 70 مليون يورو، علما أن لوكاكو كان قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من إيفرتون في عام 2017 مقابل 85 مليون يورو، وشارك في 96 مباراة سجل خلالها 42 هدفا وصنع 13.

وفي صفقة مفاجئة وغير متوقعة، نجح نادي أرسنال في التوصل لاتفاق مع مواطنه تشيلسي، لضم مدافعه البرازيلي دافيد لويز مقابل 8 ملايين يورو، بحسبما كشف موقع "brfootball" الإنجليزي.

وأشارت تقارير إعلامية أمس الأربعاء، إلى أن لويز لم يلتحق بتدريبات تشيلسي استعدادا للموسم الجديد، لإجبار النادي اللندني على السماح له بالانتقال إلى أرسنال.

وتغلق سوق انتقالات اللاعبين في إنجلترا اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينيتش، بينما ستظل مفتوحة في دول أخرى كإسبانيا وفرنسا، حتى الثاني من سبتمبر المقبل.

المصدر: brfootball + Match of the Day

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