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ميلان يحسم صفقة المدافع البرازيلي

الرياضة

ميلان يحسم صفقة المدافع البرازيلي
AFP CARL DE SO
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تعاقد نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم الأربعاء مع المدافع ليو دوارتي من صفوف فلامنغو البرازيلي.

ورغم أن ميلان لم يعلن عن الصفقة رسميا حتى الآن، إلا أن الروسونيري وضع عقد اللاعب في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وفقا لوكالة "إنسا" الإيطالية.

وأشارت تقارير إلى أن قيمة الصفقة بلغت 11 مليون يورو، وأن مدة عقد اللاعب البالغ 23 عاما تصل إلى 5 مواسم.

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ويعد دوارتي ثاني صفقات ميلان البرازيلية هذا العام، بعدما تعاقد الفريق مع لوكاس باكيتا في الشتاء الماضي، قادما من فلامنغو أيضا، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو.

وشارك المدافع ليو دوارتي في 60 مباراة مع فلامنغو في جميع المسابقات الرسمية وقد سجل هدفين.

وسيكون البرازيلي دوارتي بمثابة بديل للاعب كريستيان زاباتا في خط الدفاع، وذلك بعد أن انضم اللاعب الكولومبي إلى جنوى مجانا في الشهر الماضي بعد انتهاء عقده.

المصدر: وكالات

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