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ميلان يعرض نجميه للبيع من أجل شراء الأرجنتيني كوريا

الرياضة

ميلان يعرض نجميه للبيع من أجل شراء الأرجنتيني كوريا
Reuters
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كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن نادي ميلان، يرغب في بيع كل من المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا، والجناح الإسباني سوسو.

ويسعى ميلان للتخلص من الثنائي في أقرب وقت ممكن، من أجل التعاقد مع الأرجنتيني أنخيل كوريا جناح أتلتيكو مدريد.

واستحوذ سيلفا على اهتمام موناكو، بينما يرغب روما وإشبيلية، في ضم سوسو.

يذكر أن أندريه سيلفا (23 عاما) قضى الموسم الماضي معارا إلى صفوف إشبيلية الإسباني، علما بأن آخر ظهور له في الملاعب كان خلال آخر 10 دقائق بمباراة الفريق الأندلسي ضد ديبورتيفو ألافيس يوم 4 أبريل الماضي.

المصدر: وكالات

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