دانيلو يخضع للفحص الطبي في يوفنتوس (فيديو)

أعلن يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم، وصول المدافع الدولي البرازيلي دانيلو، إلى مقر النادي تمهيدا لانضمامه لـ"اليوفي" قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإيطالي على موقعه في "تويتر"، فيديو لوصول اللاعب البرازيلي إلى مقر النادي في تورينو، للخضوع للكشف الطبي الروتيني، قبل توقيع عقود انضمامه لفريق "السيدة العجوز".

ويأتي انتقال دانيلو (28 عاما) إلى صفوف "البيانكونيري" ضمن صفقة تبادلية ينتقل بموجبها الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو من يوفنتوس إلى مانشستر سيتي.

📸 and ✍ session with the fans. pic.twitter.com/XiiJmbDtbd — JuventusFC (@juventusfcen) August 7, 2019

وتشمل هذه الصفقة أيضا دفع "السيتي" مبلغا ماليا إضافيا قيمته 25 مليون جنيه إسترليني.

ولعب دانيلو في صفوف فريق بورتو البرتغالي في الفترة من عام 2012 وحتى 2015، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد، ومنه التحق عام 2017 بنادي مانشستر سيتي، لكنه لم يقدم ما كان منتظرا منه، وظل حبيس دكة البدلاء في أغلب مباريات "السيتي" في الموسمين الماضيين.

المصدر: وكالات + @juventusfcen