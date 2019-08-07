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رئيس شالكه يتنحى بعد تعليقات "عنصرية" عن الأفارقة

الرياضة

رئيس شالكه يتنحى بعد تعليقات
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تنحى كليمنس تونيس رئيس نادي شالكه مؤقتا عن منصبه لثلاثة أشهر عقب تحقيق لمجلس الإدارة بشأن تعليقات مثيرة للجدل صدرت عنه الأسبوع الماضي وأثارت عاصفة من الانتقادات وصفت "بالعنصرية".

وتحدث تونيس وهو ملياردير يملك شركة لتصنيع اللحوم خلال مؤتمر في بادربورن الأسبوع الماضي أنه بدلا من زيادة الضرائب لجمع أموال للإنفاق على برامج حماية البيئة فإنه يتعين إقامة المزيد من محطات توليد الكهرباء في إفريقيا.

وقال تونيس: "وعندها سيتوقف الأفارقة عن قطع الأشجار وإنجاب الأطفال عندما يحل الظلام".

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وتسببت تعليقاته في ردود فعل غاضبة من بينها العديد من اللاعبين السابقين في شالكه ومطالبات باستقالته من النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الألماني والذي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في البلاد.

وأصدر تونيس على الفور اعتذارا علنيا قائلا إن تصريحاته كانت خاطئة وغير لائقة وإنه يساند بشكل كامل الجهود التي يبذلها ناديه لمكافحة العنصرية والتمييز.

والتقى مجلس الإدارة الشرفي لشالكه في وقت متأخر الثلاثاء مع تونيس وبعد اجتماع دام 4 ساعات انتهى في الساعات الأولى من صباح الأربعاء رفض المجلس مزاعم العنصرية لكنه أقر بأن تونيس انتهك لوائح مكافحة التمييز في النادي.

وقال النادي: "أقر تونيس بهذا الخطأ وكرر أسفه واعتذاره ولهذا قرر التنحي عن منصبه مؤقتا لثلاثة أشهر".

ويستهل شالكه مشواره في الموسم الجديد من "البوندسليغا" هذا الشهر أمام بروسيا مونشنغلادباخ.

المصدر: "رويترز"

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