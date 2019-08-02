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ريبيري يكشف عن وجهته المستقبلية في الخليج

الرياضة

ريبيري يكشف عن وجهته المستقبلية في الخليج
AFP TOBIAS SCHWARZ
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كشف النجم الفرنسي فرانك ريبيري عن رغبته بخوض تجربة جديدة ستكون في منطقة الخليج العربية عقب رحيله عن بايرن ميونيخ الألماني مع انتهاء عقده بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن ريبيري قرر خوض تجربة جديدة في أحد الأندية العربية، دون الكشف عن هوية النادي الذي سينضم إليه.

وأوضحت الصحيفة الألمانية الشهيرة أن اللاعب البالغ 36 عاما يمتلك عرضا من الدوري السعودي للمحترفين، وآخر من ناد قطري كما أنه اجتاز الفحوص الطبية في ميونيخ الخميس، قبل سفره اليوم الجمعة إلى الخليج للتوقيع على عقود انتقاله لناديه الجديد.

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وكان فرانك ريبيري قد أعلن خلال الموسم المنصرم رحيله عن صفوف الفريق البافاري بنهاية الموسم.

وارتبط اللاعب الفرنسي طوال الفترة الماضية بعدة أندية من مختلف أنحاء العالم، حيث أبدى آينتراخت فرانكفورت الألماني رغبته في ضمه، إلى جانب موناكو الفرنسي وفلامنغو البرازيلي.

يذكر أن ريبيري انتقل إلى بايرن ميونيخ منذ أكثر من 12 عاما، في مسيرة حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والأوروبية، ولعب سابقا مع ليل وميتز ومارسيليا في الدوري الفرنسي وغالطة سراي التركي وبايرن ميونخ الألماني، بمجمل 556 مباراة، سجل خلالها 146 هدفا، وصنع 210 أخرى.

كما شارك ريبيري، في 81 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، بدأها لأول مرة عام 2006، سجل خلالها 16 هدفا.

المصدر: وكالات

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