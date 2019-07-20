حرص الفرنسي فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ السابق على الاحتفال مع لاعبي المنتخب الجزائري بتتويجه بكأس الأمم الإفريقية.

وشارك ريبيري لاعبي منتخب "الخضر" احتفالاتهم في غرفة تبديل الملابس بنيل لقب البطولة، فور انتهاء المباراة النهائية، والتي تفوق فيها المنتخب الجزائري على نظيره السنغالي بهدف دون رد أمس الجمعة.

وحضر اللاعب الشهير إلى مصر لمساندة منتخب الجزائر في إستاد القاهرة، تلبية لرغبة ابنته حيزية بالسفر وحضور المواجهة الختامية للبطولة القارية.

واحتفل ريبيرى بعيد ميلاد ابنته الـ14، وأهداها رحلة بطائرة خاصة إلى القاهرة، لتشجيع منتخب والدتها وهيبة جزائرية الجنسية.

وتوج منتخب "محاربي الصحراء" باللقب الإفريقي الثاني في تاريخه، بعد أن سبق له نيل اللقب لأول مرة عام 1990.

المصدر: "إنستغرام"