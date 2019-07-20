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شاهد.. ريبيري يحتفي بمحاربي الصحراء بعد التتويج

الرياضة

شاهد.. ريبيري يحتفي بمحاربي الصحراء بعد التتويج
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حرص الفرنسي فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ السابق على الاحتفال مع لاعبي المنتخب الجزائري بتتويجه بكأس الأمم الإفريقية.

وشارك ريبيري لاعبي منتخب "الخضر" احتفالاتهم في غرفة تبديل الملابس بنيل لقب البطولة، فور انتهاء المباراة النهائية، والتي تفوق فيها المنتخب الجزائري على نظيره السنغالي بهدف دون رد أمس الجمعة.

شاهد.. ريبيري يحتفي بمحاربي الصحراء بعد التتويج

وحضر اللاعب الشهير إلى مصر لمساندة منتخب الجزائر في إستاد القاهرة، تلبية لرغبة ابنته حيزية بالسفر وحضور المواجهة الختامية للبطولة القارية.

شاهد.. ريبيري يحتفي بمحاربي الصحراء بعد التتويج

واحتفل ريبيرى بعيد ميلاد ابنته الـ14، وأهداها رحلة بطائرة خاصة إلى القاهرة، لتشجيع منتخب والدتها وهيبة جزائرية الجنسية.

وتوج منتخب "محاربي الصحراء" باللقب الإفريقي الثاني في تاريخه، بعد أن سبق له نيل اللقب لأول مرة عام 1990.

المصدر: "إنستغرام"

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