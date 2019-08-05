أخمات يعمق جراح أورينبورغ (فيديو)

فاز فريق أخمات على ضيفه أورينبورغ (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدفي أصحاب الأرض كل من اللاعبين، الإستوني يفغيني خارين، والألباني أوديس روشي، في الدقيقتين (49، و70) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الصربي دجورجي ديسبوتوفيتش هدف الضيوف الوحيد، بحلول الدقيقة 64، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أخمات أرينا" بمدينة غروزني.

⚽ Гол Харина, удар Деспотовича через себя и дебют Дениса Глушакова за «Ахмат».



📹 Смотрите обзор игры #АхматОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/0eowx3wZwK — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 5 августа 2019 г.

وحقق فريق أخمات، بذلك انتصاره الثاني في الموسم، بعد هزيمتين متتاليتين، وتقدم إلى المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري، برصيد 6 نقاط.

في المقابل، مني أورينبورغ بالهزيمة الرابعة على التوالي، وتراجع إلى المركز السادس عشر الأخير، في الدوري.

المصدر: RT