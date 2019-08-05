نجم ريال مدريد يحدد موعد اعتزاله الدولي
تحدث الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني عن موعد اعتزاله الدولي مع منتخب بلاده.
وقال كروس في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية: "إذا كان لدي شك في قدرتنا على الفوز بلقب بطولة كأس أمم أوروبا المقبلة، فلن أكون متواجدا مع الفريق على أي حال، لكني أرى أن هناك فرصة".
Standfußballer höre vorher auf!!!!— Surferslane (@Surferslane) August 5, 2019
Nationalelf: Toni Kroos denkt nach EM 2020 über einen Rücktritt nach https://t.co/qMJ9oXr0O3
وبسؤاله عن مدى إمكانية الاعتزال دوليا بعد بطولة "اليورو"، أجاب: "بعد المشاركة في تلك البطولة، ربما سيكون الوقت مناسبا للتفكير في التوقف".
وكانت تقارير صحفية بعد انتهاء مونديال روسيا، أشارت إلى أن كروس سينهي مشواره حينها لكنه لم يفعل ذلك، إذ خرجت ألمانيا من دور المجموعات.
المصدر: وكالات