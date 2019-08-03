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"ميسي الريال" يثير السخرية بسبب خطأ جغرافي

الرياضة

Reuters Brad Penner
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تعرض لاعب خط وسط ريال مديد الإسباني الجديد الياباني تاكيفوسا كوبو للسخرية على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بسبب خطأ في جغرافية الولايات المتحدة.

وأجاب كوبو الملقب بـ"ميسي اليابان" على أسئلة الصحفيين حول مشجعي النادي "الملكي" في العالم بقوله: "ناد كبير مثل ريال مدريد لديه الكثير من المشجعين في جميع البلدان، سواء كان ذلك في هيوستن، تكساس... عفوا، هيوستن وتكساس هما نفس المنطقة، أليس كذلك؟".

وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول إجابة اللاعب البالغ 18 عاما والتعليق عليها، فقال أحد المغردين:"لم يسبق له أن ذهب إلى هيوستن، ويبدو أنه لن يصل إلى هناك".

كما تمت مقارنة خطأ اللاعب الشاب مع قائد نادي مدريد سيرجيو راموس في إحدى مقابلاته عندما قال:" نعم، الرجل هو مجرد عبقري". 

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وسبق لكوبو أن خاض تجربة احترافية مع فريق الناشئين في نادي برشلونة الإسباني بين العامين 2011 و2015، لكنه سرعان ما رحل عن "البلوغرانا"، بعدما اضطر الفريق الكتالوني للتخلص من بعض مواهبه الشابة، إثر عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بخصوص ضم لاعبين تحت السن القانوني (18 عاما).

المصدر: "لينتا.رو"

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