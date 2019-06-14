رسميا.. ريال مدريد يبرم سادس صفقاته
AFP
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم، إبرام سادس صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بضم النجم الياباني الصاعد تاكيفوسا كوبو الملقب بـ"ميسي اليابان".
OFFICIAL: Real Madrid confirm the signing of 18-year-old Japan starlet Takefusa Kubo from Tokyo FC. He will sign for 5 years and play for Castilla next season. pic.twitter.com/ieV9Xjb7ji— MadridistaTV (@madridistatv_) 14 июня 2019 г.
يتبع..
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