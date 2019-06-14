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رسميا.. ريال مدريد يبرم سادس صفقاته

الرياضة

رسميا.. ريال مدريد يبرم سادس صفقاته
AFP
رسميا.. ريال مدريد يبرم سادس صفقاته
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم، إبرام سادس صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بضم النجم الياباني الصاعد تاكيفوسا كوبو الملقب بـ"ميسي اليابان".

يتبع..

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