أبوتريكة يرد على منتقدي محمد صلاح

رد محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية على منتقدي أداء محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي خلال مواجهة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي والتي انتهت لصالح الأخير.

وقال أبو تريكة في حديثه عبر قناة "بي ان سبورتس" الفضائية: "محمد صلاح لا يحتاج أن يثبت أي شيء لأحد هو واحد من أفضل 10 لاعبين في العالم وينافس على الأفضل".

وتابع: "صلاح خلق لنفسه الكثير من الفرص خلال المباراة وسدد 10 كرات على المرمى، لكن الأهداف دائما ما تأتي بالتوفيق والحظ".

واختتم حديثه عن مواطنه المصري، قائلا: "صلاح ظهر في جاهزية بدنية رائعة خلال المباراة بالرغم من أنه شارك في أمم إفريقيا وواجه بعض المصاعب لكنه تجاوز كل هذا بظهوره بشكل جيد".

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وأحرز مانشستر سيتي لقب درع اتحاد الكرة الإنجليزية "الدرع الخيرية" عقب فوزه على ليفربول بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، مساء الأحد.

المصدر: يوتيوب