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مفاجأة مدوية.. لماذا استبعد غوارديولا نجم الجزائر من مواجهة ليفربول؟

الرياضة

مفاجأة مدوية.. لماذا استبعد غوارديولا نجم الجزائر من مواجهة ليفربول؟
Reuters JASON CAIRNDUFF
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كشف الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، عن سبب استبعاد نجم الفريق الجزائري رياض محرز من مواجهة ليفربول الأحد في بطولة الدرع الخيرية.

وعاد اللاعب الجزائري لتدريبات مانشستر سيتي الجمعة الماضية، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بكأس أمم إفريقيا، لكنه غاب عن المباراة بسبب الخوف من سقوطه في اختبار المنشطات.

وأوضح غوارديولا في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "رياض تواصل معي بعد فوزه بلقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الجزائر، وأبلغني بعودته بعد 10 أيام من المباراة النهائية، وأنه يتطلع للمشاركة في لقاء ليفربول".

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وأضاف المدرب الإسباني: "رحبت كثيرا برغبة محرز، لكنه تناول دواءء لم يتعرف طبيب مانشستر سيتي على هويته، ولتفادي وقوعه في اختبار المنشطات، تم استبعاده من مواجهة ليفربول".

واستكمل: "نأمل أن يعود رياض للمباراة القادمة أمام وست هام يونايتد ، وفي المستقبل سيكون كل شيء طبيعيا".

وذكرت BBC أنه ليس من المعروف طبيعة الدواء الذي تناوله اللاعب البالغ 28 عاما، ولماذا تناوله.

وفاز السيتي على "الريدز" بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي مقابل هدف، ليتوج باللقب السادس له في تاريخه بالبطولة.

ويتحضر مانشستر سيتي لمباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم الجديد، إذ يستقبل ضيفه وست هام يونايتد، السبت المقبل، على ملعب إستاد لندن الأولمبي.

المصدر: وكالات

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