يعد تمرين العقلة من أصعب التمارين الرياضية على الإطلاق، إذ يتطلب من الجسم لياقة عالية وقوة في الساعدين.

يفجر تمرين العقلة طاقات جسمك العضلية، فهو يساعد على زيادة طولك وتقوية عضلات الظهر العريضة، والأكتاف، والصدر، والعضلة ذات الرأسين العضدية، وعضلات مقدمة الذراع.

لكن ما هي الطريقة المثلى لزيادة عدد مرات السحب بشكل تدريجي وثابت؟

في ما يلي طريقة حسابية بسيطة تحل لك المشكلة:

إذا افترضنا أن بإمكانك تنفيذ 7 مرات سحب فعليك أن تكررها على مدى 11 يوما بواقع مجموعتين يوميا وبفاصل 6 ساعات بينهما، وفي اليوم الـ12 عليك أن تزيد عدات السحب إلى 8 وتكررها بنفس الطريقة على مجموعتين بفاصل زمني لا يقل عن 6 ساعات وعلى مدى 11 يوما أيضا، وفي اليوم الـ12 تزيد عدد العدات إلى 9 وتكررها أيضا على مدى 11 يوما أخرى بواقع مجموعتين يوميا وبفاصل 6 ساعات وهكذا.

20 подтягиваний — это легко! Если выполнить несколько простых рекомендаций



Советы воркаутера

➡️ https://t.co/uvfoOeyxSgpic.twitter.com/SWbLIuQylQ — Чемпионат (@championat) August 1, 2019

لكن لماذا 11 يوما؟ لأنه لوحظ أن الجسد ​​يستغرق وسطيا 11 يوما كي يمنحك القدرة على إضافة مرة جديدة من السحب.

النظام بسيط، يمكنك التحقق بنفسك.

المصدر: zen.yandex.ru