أعلن نادي ميلان الإيطالي، يوم الخميس، عن تعاقده مع المهاجم البرتغالي الشاب رافائيل ألكسندر دا كونسيساو لياو من ليل الفرنسي، بعقد يستمر 5 أعوام.

وينتقل لياو (20 عاما) إلى النادي الإيطالي في صفقة تردد أن قيمتها تبلغ 35 مليون يورو.

📸 Feast your eyes on @RafaeLeao7's first snapshots in Rossonero 🔴⚫

📸 Godetevi i primi scatti rossoneri di Rafael Leão 🔴⚫ pic.twitter.com/RGu57ZIkrC — AC Milan (@acmilan) 1 августа 2019 г.

وصعد لياو من قطاعات الناشئين بنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، قبل أن ينتقل إلى ليل في 2018.

وساعد لياو فريق ليل في إحراز المركز الثاني بالدوري الفرنسي في الموسم الماضي، وقد سجل ثمانية أهداف خلال 26 مباراة خاضها بالموسم.

المصدر: وكالات