هيتون حارسا للصاعد أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا العائد إلى دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في إنجلترا، اليوم الخميس، تعاقده مع حارس مرمى بيرنلي توم هيتون.

ولم يكشف أستون فيلا عن قيمة الصفقة التي قدرتها بعض التقارير الصحافية بثمانية ملايين جنيه إسترليني (9,7 ملايين دولار).

وبدأ هيتون (33 عاما) مسيرته في صفوف مانشستر يونايتد قبل الانتقال إلى بريستول سيتي ومنه إلى بيرنلي عام 2013 حيث خاض في صفوف الأخير 200 مباراة.

ورحب مدرب أستون فيلا دين سميث بالوافد الجديد بقوله "أنا سعيد جدا لأن توم قرر الانضمام إلى أستون فيلا".

في المقابل أكد هيتون أنه يتطلع قدما للدفاع عن ألوان أستون فيلا ولا سيما أن "معظم اللاعبين الجدد هم من الشباب المتعطشين ويتمتعون بقوة جسدية كبيرة. إنها لحظات مثيرة بالفعل في أستون فيلا وأنا سعيد لأنني جزء منها".

المصدر: أ ف ب