باريس سان جيرمان يحدد موعدا نهائيا أمام برشلونة لإتمام صفقة نيمار

أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن باريس سان جيرمان وضع موعدا وسعرا نهائيا لبرشلونة الإسباني إذا ما رغب في إكمال صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى " الكامب نو".

ونقلت صحيفة "ميرور الإنجليزية" تقريرا عن "ليكيب" الفرنسية مفاده أن إدارة بطل الدوري الفرنسي قد طالبت بإتمام صفقة نيمار قبل مباراتهم الافتتاحية في الدوري يوم 10 من الشهر الحالي، علما أن موسم الانتقالات الصيفية لن يغلق أبوابه قبل 2 سبتمبر في كل من فرنسا وإسبانيا.

PSG 'set deadline for Neymar transfer' amid Barcelona interesthttps://t.co/uilmoR8u4Fpic.twitter.com/Jj8Ha482e3 — Mirror Football (@MirrorFootball) August 1, 2019

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وأشار التقرير أن النادي الباريسي لم يتنازل عن الحصول على 300 مليون يورو لبيع نجمه البرازيلي.

وتحدثت تقارير إعلامية الأربعاء، أن نيمار وافق على عرض برشلونة بالانضمام إلى الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء الإلزامي بالصيف القادم، ولكن باريس سان جيرمان يريد الأموال هذا الصيف.

وشهدت الأيام الماضية عودة نيمار لتدريبات "بي إس جي"، وإن لم يشارك في أي من الوديات التي لعبها الفريق حتى الآن، حيث يلعب الفريق الأسبوع المقبل أمام بطل كأس فرنسا رين ضمن لقاء السوبر.

ويرتبط النجم البرازيلي بعقد مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022، علما بأنه انتقل إليه قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، خلال الصيف قبل الماضي.

المصدر: mirror.co.uk