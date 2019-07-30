 
مباشر

تبرئة نيمار من تهمة الاغتصاب

الرياضة

تبرئة نيمار من تهمة الاغتصاب
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m6wu

أعلن مكتب المدعي العام في ساو باولو، أمس الاثنين، أن الشرطة البرازيلية التي تحقق في مزاعم بالاغتصاب، ضد نجم كرة القدم نيمار، أغلقت القضية بسبب عدم وجود أدلة.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام لوسائل إعلام محلية، إن قرار الشرطة سيتم إرساله إلى النيابة، اليوم الثلاثاء، والتي سيكون أمامها 15 يوما لتقييم القضية.

وسيتم اتخاذ قرار نهائي في القضية من قبل قاض.

واتهمت عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا تريندادي، مواطنها نيمار، باغتصابها في أحد الفنادق في باريس منتصف مايو الماضي، وانتشر مقطع فيديو مدته نحو دقيقة واحدة، على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شجارا حدث بين اللاعب وعارضة الأزياء في غرفة داخل أحد الفنادق.

إقرأ المزيد
اتهام نيمار باغتصاب امرأة في باريس
اتهام نيمار باغتصاب امرأة في باريس

وأكدت تريندادي بعدها أن لديها فيديو آخر، يوثق تعرضها لاعتداء جنسي من قبل نيمار، قبل أن تدعي أن الفيديو سرق من منزلها.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا