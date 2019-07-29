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ميسي وزوجته يخطفان الأضواء في حفل غنائي (فيديو)

الرياضة

ميسي وزوجته يخطفان الأضواء في حفل غنائي (فيديو)
antonelaroccuzzo/Instegram
ميسي وزوجته يخطفان الأضواء في حفل غنائي (فيديو)
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نشرت أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل مسيي هداف نادي برشلونة الإسباني، مقطع فيديو مثيرا عبر حسابها في موقع "إنستغرام".

وظهرت أنتونيلا مع ميسي في الفيديو، وهما يغنيان ويرقصان في حفل غنائي، أقيم أمس في مدينة إيبيزا الإسبانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو آخر للزوجين، وهما يرقصان على إيقاعات لاتينية، بطريقة منسجمة ورائعة.

وعلق أحد الرواد على الفيديو قائلا: "ميسي أثبت اليوم أنه متعدد المواهب"، في إشارة إلى إتقانه الرقص إلى جانب تمتعه بموهبة خارقة في مجال كرة القدم.

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وحصل ميسي على عطلة خاصة بعد مشاركته مع الأرجنتين في بطولة "كوبا أمريكا" الأخيرة، التي احتل فيها منتخب "التانغو" المركز الثالث، وسيلتحق "البرغوث" بتدريبات برشلونة بعد غد الأربعاء.

المصدر: sportbox.ru

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