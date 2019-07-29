نشرت أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل مسيي هداف نادي برشلونة الإسباني، مقطع فيديو مثيرا عبر حسابها في موقع "إنستغرام".

وظهرت أنتونيلا مع ميسي في الفيديو، وهما يغنيان ويرقصان في حفل غنائي، أقيم أمس في مدينة إيبيزا الإسبانية.

Messi is so in the moment 😅👏 pic.twitter.com/awoaWLjSQh — AFC Ajax 💎 (@TheEuropeanLad) July 28, 2019

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو آخر للزوجين، وهما يرقصان على إيقاعات لاتينية، بطريقة منسجمة ورائعة.

éste video de messi bailando los palmeras con antonela me alegró el domingo pic.twitter.com/jXZ79pSSVv — mati 🐺 (@Maatidasil) July 28, 2019

وعلق أحد الرواد على الفيديو قائلا: "ميسي أثبت اليوم أنه متعدد المواهب"، في إشارة إلى إتقانه الرقص إلى جانب تمتعه بموهبة خارقة في مجال كرة القدم.

إقرأ المزيد

وحصل ميسي على عطلة خاصة بعد مشاركته مع الأرجنتين في بطولة "كوبا أمريكا" الأخيرة، التي احتل فيها منتخب "التانغو" المركز الثالث، وسيلتحق "البرغوث" بتدريبات برشلونة بعد غد الأربعاء.

المصدر: sportbox.ru