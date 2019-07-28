شاهد.. حدث تاريخي في الدوري الروسي الممتاز

شهد لقاء "ديربي"العاصمة موسكو بين فريقي تسيسكا ولوكوموتيف (1-0)، الذي جمعهما اليوم الأحد، اللجوء لأول مرة في تاريخ الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، إلى تقنية الفيديو (VAR).

ولجأ حكم الساحة، فلاديسلاف بيزبورودوف، إلى تقنية الفيديو (VAR) لأول مرة في تاريخ الدوري الروسي الممتاز، في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية، بعد إيعاز من قبل القائمين على التقنية، بداعي وجود لمسة يد على أحد لاعبي لوكوموتيف موسكو داخل منطقة الجزاء، ولكنه لم يحتسب أي خطأ.

وعاد الحكم ولجأ مرة أخرى إلى الـ (VAR)، وبإيعاز أيضا من مساعديه، بوجود مخالفة داخل منطقة الجزاء ضد مهاجم تسيسكا موسكو، فيودور تشالوف، واحتسب هذه المرة ضربة جزاء، ترجمها اللاعب نفسه إلى هدف الفوز الوحيد لفريقه، قبل ثلاث دقائق من نهاية زمن الشوط الأول.

📹 Федор Чалов забивает свой первый гол в новом сезоне. Пенальти назначен при участии системы VAR!



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وكانت تقنية الفيديو (VAR) متاحة في مباراة ضمن منافسات الجولة الماضية، بين دينامو موسكو وضيفه روبين قازان (0-1)، ولكن لم يتم اللجوء إليها.

وبذلك، حقق تسيسكا موسكو، انتصاره الثاني على التوالي، مقابل خسارة واحدة، وتقدم إلى المركز الخامس، برصيد 6 نقاط.

بينما مني لوكوموتيف موسكو بالهزيمة الأولى، في الموسم الحالي مقابل فوز وتعادل، وتراجع إلى المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري، برصيد 4 نقاط.

المصدر: RT