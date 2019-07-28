زينيت بطرسبورغ يعود من أورينبورغ بالعلامة الكاملة (فيديو)

خرج فريق زينيت بطرسبورغ فائزا من ملعب مضيفه أورينبورغ (2-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وفاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف سريع سجله المهاجم الإيراني، سردار أزمون، في الدقيقة الأولى من انطلاق صافرة البداية.

وضاعف زميله المهاجم أرتيوم دزيوبا النتيجة، في الدقيقة 55، بهدف سجله من ضربة جزاء.

وبذلك، حقق زينيت بطرسبورغ، حامل اللقب، انتصاره الثالث على التوالي، ويتربع على عرش صدارة الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

في المقابل، مني أورينبورغ بالهزيمة الثالثة على التوالي، ويشغل المركز الخامس عشر قبل الأخير، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT