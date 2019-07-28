ألفيس يبحث عن وظيفة عبر "إنستغرام"

لجأ الدولي البرازيلي، داني ألفيس، لموقع الصور الشهير "إنستغرام"، للبحث عن ناد جديد، للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر صاحب الـ36 عاما، عبر حسابه في "إنستغرام"، صورة له بقميص منتخب البرازيل، وكتب تحتها تعليقا طريفا، قال فيه: "أبحث عن عمل فأين أقدم سيرتي الذاتية"؟

وتابع: "هل لديكم الوقت لقراءة سيرتي الذاتية"؟

وأعلن ألفيس قبل أيام، رحيله عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما قضى معه موسمين ناجحين.

ويرتبط الظهير الأيمن البرازيلي بالانضمام إلى العديد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أبرزها ثلاثي الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسنال، وتوتنهام، ومانشستر سيتي، كما زعمت تقارير أن ألفيس ينتظر انتقال نيمار، مواطنه وزميله السابق في باريس سان جيرمان، إلى برشلونة، ليلتحق بدوره بالفريق الكتالوني.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ألفيس سينتظر حتى الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، أملا في تحقيق حلمه بختم مسيرته الكروية مرتديا قميص "البارسا".

ورغم تقدمه في السن، فلا يزال ألفيس يقدم مستويات رائعة ويتمتع بلياقة بدنية عالية، وظهر ذلك جليا، خلال قيادته منتخب بلاده البرازيل مؤخرا، للتتويج بلقب "كوبا أمريكا"، وهي البطولة التي حصل فيها ألفيس على جائزة أفضل لاعب.

المصدر: sport-express.ru