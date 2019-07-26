حقق منتخب مصر لكرة اليد للشباب، فوزا صعبا على نظيره النرويجي، خلال مباراة جمعتهما أمس الخميس، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم المقامة في إسبانيا.

وانتهى الشوط الأول بتأخر مصر بنتيجة 12-14، وظل الفريق النرويجي متقدما حتى نتيجة 21-22، ومن بعدها استطاع منتخب "الفراعنة" التعادل ثم التقدم.

وحافظ منتخب مصر على تقدمه لينهي المباراة بنتيجة 29-27.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع تأهل منتخبهم إلى المربع الذهبي لبطولة العالم، وتناقلوا على نطاق واسع، مقطع فيديو لمدرب "الفراعنة" طارق محروس، خلال تحفيزه للاعبيه بكلمات مؤثرة، قبيل نهاية المباراة بـ30 ثانية فقط، حيث حثهم على ضرورة الالتزام بالتعليمات للتأهل، كما طالبهم بأن يلعبوا كرجل واحد.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في الدور نصف النهائي، الفائز من مباراة فرنسا والدنمارك التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

المصدر: "تويتر" + وكالات