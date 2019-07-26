أفاد موقع "le10sport"، بأن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، جدد اهتمامه بالمصري محمد صلاح، بعد إصابة جناح الفريق الملكي ماركو أسينسيو، واحتمال رحيل غاريث بيل هذا الصيف.

وذكر الموقع الفرنسي، أن صلاح وزميله في نادي ليفربول، الدولي السنغالي، ساديو ماني، دائما ما ارتبطا بالانضمام للريال خلال فترة الانتقالات، ولكن بعد إصابة أسينسيو، واقتراب بيل من الرحيل، تزايدت التكهنات حول اهتمام النادي الملكي بثنائي هجوم ليفربول.

Mercato - Real Madrid : Retour de flamme pour Mané et Salah ? https://t.co/oHeKXLhjjbpic.twitter.com/TyDy5qkE4a — le10sport (@le10sport) July 25, 2019

من جهتها، أكدت صحيفة "كونفيدنشال" الإسبانية، أن زيدان دائما ما كان معجبا بالثنائي الإفريقي (صلاح وماني)، ولكنه يعلم صعوبة التعاقد مع أحدهما، لعدم وجود نية لدى ليفربول في بيعهما على الأقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان لا يشاطر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، رغبته في ضم النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، ويفضل التعاقد إما مع صلاح أو ماني.

وتعرض الريال لضربة موجعة قبل أيام، بتأكيد إصابة أسينسيو، وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة، ومع تزايد فرص رحيل بيل، بات الفريق الإسباني مجبرا على تعزيز صفوفه بلاعب يجيد اللعب في مركز الجناح.

تجدر الإشارة إلى أن صلاح وماني لم يلتحقا بعد بمعسكر فريقهما ليفربول، الذي يستعد لانطلاق الموسم الجديد، وذلك لحصولهما على عطلة خاصة بعد مشاركتهما مع منتخبي بلدهما في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

المصدر: "le10sport" + وكالات