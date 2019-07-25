أعلن نادي ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي لكرة القدم، تعاقده مع مهاجم نادي الزمالك المصري، محمود عبد المنعم "كهربا"، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين حتى يونيو 2021.

وقال النادي البرتغالي في بيان رسمي نشره على موقعه: "كهربا هو لاعبنا الجديد.. وقع عقدا لمدة موسمين وانضم إلينا بناء على طلب المدير الفني أوغوستو إيناسيو".

وسبق لإيناسيو أن أشرف على تدريب الزمالك خلال الفترة من إبريل وحتى يوليو 2017، في حين كان كهربا معارا إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

وأشار النادي البرتغالي إلى أن المهاجم المصري سجل 13 هدفا في 41 مباراة، في الموسم الماضي.

إقرأ المزيد

ورحل كهربا عن نادي الزمالك بداعي انتهاء عقده الرسمي وعدم توثيق العقد الذي وقعه بعد ذلك مع الفريق الأبيض، لكن إدارة الزمالك أخطرت اتحاد الكرة برفض إرسال البطاقة الدولية للاعب لانقطاعه عن التدريبات.

وبدأ عبد المنعم "كهربا"، البالغ من العمر 25 عاما، مسيرته في نادي إنبي قبل أن يخوض تجربتين في أوروبا، مع فريقي لوزيرن وغراسهوبرز في الدوري السويسري، وعاد بعدها للزمالك الذي لعب له موسما قبل أن ينضم لاتحاد جدة لمدة موسمين على سبيل الإعارة، وثم عاد بعدها إلى القلعة البيضاء.

المصدر: وكالات