 
مباشر
عاجل
سبوتنيك: ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار على موكب وزير لبناني في الشوف إلى قتيلين

مصدر: الزمالك يحيل "كهربا" للتحقيق

الرياضة

مصدر: الزمالك يحيل
Globallookpress
صورة من الأرشيف - كهربا رقم (11)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m276

أكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، أن الفريق قرر إحالة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا، للتحقيق بسبب انقطاعه عن التدريبات.

ويغيب كهربا عن تدريبات الزمالك لمدة أسبوعين منذ بدء فترة إعداد "القلعة البيضاء" لاستئناف بطولة الدوري المحلي الممتاز المصري، بعد نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر.

وسيتخلف كهربا عن معسكر الزمالك في قبرص، حيث من المقرر أن تغادر بعثة الفريق القاهرة، غدا الاثنين، ويستمر المعسكر لمدة 10 أيام.

المصدر: وكالات   

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حدث تاريخي.. ترامب يدخل كوريا الشمالية سيرا على الأقدام