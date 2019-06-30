مصدر: الزمالك يحيل "كهربا" للتحقيق

أكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، أن الفريق قرر إحالة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا، للتحقيق بسبب انقطاعه عن التدريبات.

ويغيب كهربا عن تدريبات الزمالك لمدة أسبوعين منذ بدء فترة إعداد "القلعة البيضاء" لاستئناف بطولة الدوري المحلي الممتاز المصري، بعد نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر.

الزمالك يقرر إحالة كهربا للتحقيق: 12:36 ، 2019/06/30 -قرر مجلس إدارة ناديالزمالكإحالة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض للتحقيق بعد انقطاعه عن التدريبات لمدة أسبوعين في الفترة الماضية منذ بدء فترة إع... https://t.co/1DJRRiztQFpic.twitter.com/VzWAL6GQk2 — MENAFN.com Arabic (@MENAFNArabic) 30. června 2019

وسيتخلف كهربا عن معسكر الزمالك في قبرص، حيث من المقرر أن تغادر بعثة الفريق القاهرة، غدا الاثنين، ويستمر المعسكر لمدة 10 أيام.

المصدر: وكالات