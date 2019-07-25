فوز "الشياطين الحمر" على "السبيرز" (فيديو)

تغلب مانشستر يونايتد على توتنهام هوتسبير (2-1)، في "ديربي" إنجلترا، الذي جمعهما اليوم الخميس، على ملعب "هونجكو" بمدينة شنغهاي الصينية، ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال بكرة القدم.

وأحرز هدفي مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" كل من، الجناح الفرنسي أنتوني مارسيال، وأنخل غوميز، في الدقيقتين (21، و81) على الترتيب. وتخللهما هدف توتنهام الوحيد، الذي سجله المهاجم البرازيلي لوكاس مورا، عند الدقيقة 65 من عمر المباراة.

المصدر: RT