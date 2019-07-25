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تصنيف "الفيفا".. بلجيكا تحافظ على الصدارة وقفزة هائلة للجزائر

الرياضة

تصنيف
AFP MOHAMED EL-SHAHED
تصنيف "الفيفا".. بلجيكا تحافظ على الصدارة وقفزة هائلة للجزائر
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم، تصنيف المنتخبات لشهر يوليو الجاري، وقد شهد حفاظ بلجيكا على الصدارة، بينما صعد منتخب الجزائر، بطل إفريقيا، 28 مركزا دفعة واحدة.

وارتقى منتخب البرازيل للوصافة، بعد فوزه بـ"كوبا أمريكا 2019"، فيما تراجعت فرنسا للمركز الثالث عالميا، بينما احتفظت إنجلترا بالمركز الرابع.

على الصعيد الإفريقي، حافظ منتخب السنغال، وصيف بطل أمم إفريقيا 2019 ، على الريادة، محتلا المركز الـ20 عالميا، بينما احتفظ منتخب تونس بالمركز الثاني في قائمة المنتخبات الإفريقية، رغم تراجعه 4 مراكز ليحتل المركز الـ29 عالميا.

أما نيجيريا التي ظفرت ببرونزية بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، فقد تقدمت 12 مركزا لتصبح في المركز الثالث إفريقيا، والـ33 عالميا.

ويعتبر منتخب الجزائر، هو أكثر فريق قفز في المراكز هذا الشهر (28 مركزا)، حيث ارتقى من المركز 68 عالميا إلى المرتبة الـ40، ليحتل المركز الرابع في القارة الإفريقية.

وفي آسيا، حافظ منتخب إيران على صدارة التصنيف، رغم تراجعه 3 مراكز عالميا، محتلا المركز الـ23.

وجاء ترتيب أول 10 منتخبات على مستوى العالم كالتالي:

1- بلجيكا

2- البرازيل

3- فرنسا

4- إنجلترا

5- أوروغواي

6- البرتغال

7- كرواتيا

8- كولومبيا

9- إسبانيا

10- الأرجنتين

تصنيف إفريقيا:

1- السنغال (20)

2- تونس (29)

3- نيجيريا (33)

4- الجزائر (40)

5- المغرب (41)

تصنيف آسيا:

1- إيران (23)

2- اليابان (33)

3- كوريا الجنوبية (37)

4- أستراليا (46)

5- قطر (62)

تصنيف المنتخبات العربية:

1- تونس (29)

2- الجزائر (40)

3- المغرب (41)

4- مصر (49)

5- قطر (62).

المصدر: وكالات

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