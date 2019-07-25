تصنيف "الفيفا".. بلجيكا تحافظ على الصدارة وقفزة هائلة للجزائر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم، تصنيف المنتخبات لشهر يوليو الجاري، وقد شهد حفاظ بلجيكا على الصدارة، بينما صعد منتخب الجزائر، بطل إفريقيا، 28 مركزا دفعة واحدة.

وارتقى منتخب البرازيل للوصافة، بعد فوزه بـ"كوبا أمريكا 2019"، فيما تراجعت فرنسا للمركز الثالث عالميا، بينما احتفظت إنجلترا بالمركز الرابع.

تصنيف FIFA العالمي:

بلجيكا حافظت على موقعها في القمة، ورغم التراجع وخروج سويسرا والدنمارك تبقى منتخبات أوروبا صاحبة النصيب الأكبر ضمن العشرة الكبار.

🌍 ترتيب أول 5⃣ منتخبات أوروبية:

1- بلجيكا (1)

2- فرنسا (3)

3- إنجلترا (4)

4- البرتغال (6)

5- كرواتيا (7)https://t.co/1IkJuH9P6Npic.twitter.com/QWtnmg4hDb — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) July 25, 2019

على الصعيد الإفريقي، حافظ منتخب السنغال، وصيف بطل أمم إفريقيا 2019 ، على الريادة، محتلا المركز الـ20 عالميا، بينما احتفظ منتخب تونس بالمركز الثاني في قائمة المنتخبات الإفريقية، رغم تراجعه 4 مراكز ليحتل المركز الـ29 عالميا.

تصنيف FIFA العالمي:

التقدم الأكبر هذا الشهر كان من نصيب 🇩🇿 محاربي الصحراء 💚 ⬅️ 117 نقطة و28 مرتبة في المركز 40 عالمياً والرابعة أفريقياً.

أول 5⃣ منتخبات في أفريقيا:

1- السنغال (20)

2- تونس (29)

3- نيجيريا (33)

4- الجزائر (40)

5- المغرب (41)https://t.co/XKrJcTuMOy 👈 أفريقيا pic.twitter.com/mH6W0AFIaM — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) July 25, 2019

أما نيجيريا التي ظفرت ببرونزية بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، فقد تقدمت 12 مركزا لتصبح في المركز الثالث إفريقيا، والـ33 عالميا.

ويعتبر منتخب الجزائر، هو أكثر فريق قفز في المراكز هذا الشهر (28 مركزا)، حيث ارتقى من المركز 68 عالميا إلى المرتبة الـ40، ليحتل المركز الرابع في القارة الإفريقية.

وفي آسيا، حافظ منتخب إيران على صدارة التصنيف، رغم تراجعه 3 مراكز عالميا، محتلا المركز الـ23.

تصنيف FIFA العالمي:

إيران خسرت 3 مراكز لكن حافظت على صدارة آسيا، قطر تبقى ضمن الخمسة الأوائل، تليها الإمارات التي تقدمت مركزين (65) والسعودية مركز واحد (68).

أول 5⃣ منتخبات في آسيا:

1-إيران (23)

2-اليابان (33)

3-كوريا ج (37)

4-أستراليا (46)

5-قطر (62)https://t.co/ELG21SMl7epic.twitter.com/Wbceb353Lc — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) July 25, 2019

وجاء ترتيب أول 10 منتخبات على مستوى العالم كالتالي:

1- بلجيكا

2- البرازيل

3- فرنسا

4- إنجلترا

5- أوروغواي

6- البرتغال

7- كرواتيا

8- كولومبيا

9- إسبانيا

10- الأرجنتين

تصنيف إفريقيا:

1- السنغال (20)

2- تونس (29)

3- نيجيريا (33)

4- الجزائر (40)

5- المغرب (41)

تصنيف آسيا:

1- إيران (23)

2- اليابان (33)

3- كوريا الجنوبية (37)

4- أستراليا (46)

5- قطر (62)

تصنيف المنتخبات العربية:

1- تونس (29)

2- الجزائر (40)

3- المغرب (41)

4- مصر (49)

5- قطر (62).

المصدر: وكالات