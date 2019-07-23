شاهد.. طريقة "غريبة" لتنفيذ ركلة جزاء

أقدم الفنزويلي، جوزيف مارتينيز، مهاجم فريق أتلانتا يونايتد، على تنفيذ ضربة جزاء بطريقة غريبة خلال مباراته أمام ضيفه "دي سي يونايتد"، ضمن منافسات الدوري الأمريكي (MLS) لكرة القدم.

وانبرى جوزيف مارتينيز لتنفيذ ركلة جزاء، في الدقيقة 77، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، فتقدم باتجاه الكرة وقام بقفزة "غريبة" قبل أن يسددها من فوق العارضة.

ولكن لحسن حظ اللاعب الفنزويلي أن لدى فريق أتلانتا يونايتد لاعب آخر اسمه مارتينيز، وهو الأرجنتيني غونزالو مارتينيز، الذي اقتنص هدف التقدم لفريقه في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وعاد جوزيف مارتينز، أفضل لاعب في الموسم (2018-2019)، وسجل الهدف الثاني لفريقه عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وبعد أن سهل زميله الأرجنتيني المهمة بالهدف الأول.

ويحتل أتلانتا يونايتد، حامل كأس (MLS)، المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الشرقية للدوري، برصيد 36 نقطة، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين صاحب مركز الوصافة فريق "دي سي يونايتد".

المصدر: وكالات