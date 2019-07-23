صرح الروسي عبد المناب نورمحمدوف، مدرب ووالد حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، بأن نجله يحتاج إلى مواجهة المقاتلين الأقوياء، ولا يجوز الاكتفاء بالجلوس على العرش.

وقال عبد المناب نورمحمدوف في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية: "بعد داستن بوارييه، يحتاج حبيب إلى مواجهة توني فيرغسون. صحيح، أن نيث دياز يريد المواجهة من دون أن يأتي دوره".

وأضاف والد حبيب: "منذ أربع أو خمس سنوات، طلب حبيب أن يمنحوه فرصة مواجهة أنتوني بيتيس، ودياز، أو دونالد سيرون. سابقا، كانت لديهم نظرة دونية. حبيب الآن يتربع على العرش، هو البطل. يجب عليه اختيار منافسين، لإثارة اهتمام الجمهور. لا يكفي مجرد الجلوس على العرش، فأنت بحاجة لمواجهة الأقوى. لطالما طالبت بذلك دوما، وسوف تأتي الأموال بنفسها".

يذكر أن حبيب نورمحمدوف سيكون على موعد مع متحديه الأمريكي داستن بوارييه، في النزال الذي سيجمعهما، يوم 7 سبتمبر المقبل، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك خلال دورة "UFC 242".

المصدر: وكالات