تعرض قائد نادي الزمالك المصري لكرة القدم سابقا، خالد الغندور، لوعكة صحية، اليوم الثلاثاء، نقل على إثرها إلى المستشفى.

ونشر الغندور صورة له، عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو طريح الفراش بالمستشفى، وعلق عليها: "ربنا يشفي كل مريض".

وبكى خالد الغندور على الهواء مباشرة ببرنامج "الزمالك اليوم"، أثناء مداخلة لرئيس الزمالك، مرتضى منصور، هاجم خلالها منتقديه رافضا المطالبات برحيله عن منصبه ومتهما، هاني العتال، نائبه السابق بالوقوف وراء هذه الحملة.

وعلق خالد الغندور باكيا، أثناء هجوم رئيس الزمالك، بالقول: "أنا بزعل على الزمالك".

يذكر أن الزمالك سقط في فخ التعادل أمام الجونة (2- 2)، الأحد الماضي، وتضاءلت حظوظه في الفوز بلقب بطل الدوري الممتاز.

المصدر: وكالات