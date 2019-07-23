توفي الملاكم الروسي، مكسيم داداشيف، إثر إصابة خطيرة تعرض لها خلال نزاله أمام خصمة البورتوريكي، سابريل ماتياس، يوم السبت الماضي، في مدينة "أوكسون هيل" بولاية ماريلاند الأمريكية.

وفقد مكسيم داداشيف وعيه وهو في طريقه إلى حجرة تغيير الملابس، بعد إيقاف النزال من قبل مدربه بعد الجولة الـ 11، لتلقيه الكثير من الضربات.

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ونقل داداشيف إلى المستشفى على وجه السرعة بسيارة إسعاف، وتم تشخيص إصابته بـ "وذمة الدماغ"، وخضع الملاكم لعملية جراحية، وتمت إزالة جزء من الجمجمة، ومن ثم أدخله الأطباء في حالة غيبوبة صناعية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن ممثل فريق الملاكم، قوله: "لقد توفي مكسيم. قلبه لم يتحمل".

وكان مكسيم داداشيف، يبلغ من العمر 28 عاما، وحقق 13 انتصارا في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي خسارة قبل النزال الأخير له.

المصدر: "تاس"