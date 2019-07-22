تعرض الملاكم الروسي مكسيم داداشيف لإصابة خطيرة، خلال نزاله أمام خصمة البورتوريكي سابريل ماتياس، في مدينة "أوكسون هيل" بولاية ماريلاند الأمريكية.

وصمد مكسيم داداشيف على مدار 11 جولة، قبل أن يقرر فريقه إيقاف النزال، ولكن، جاء ذلك متأخرا، حيث فقد الملاكم الروسي وعيه وهو في طريقه إلى حجرة تغيير الملابس.

ونقل داداشيف إلى المستشفى على وجه السرعة بسيارة إسعاف، وتم تشخيص إصابته بـ "وذمة الدماغ"، وخضع الملاكم لعملية جراحية، وتمت إزالة جزء من الجمجمة، ومن ثم أدخله الأطباء في حالة غيبوبة اصطناعية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن ممثل فريق الملاكم، قوله: "إن زوجة مكسيم سافرت إلى الولايات المتحدة، وسيظهر التشخيص الدقيق خلال الـ 48-50 ساعة القادمة ".

وحقق مكسيم داداشيف، البالغ من العمر 28 عاما، قبل هذا النزال 13 انتصارا في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي خسارة.

المصدر: RT