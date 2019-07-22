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يوفنتوس يضع "الفيتو" على سيدات الفريق بشأن اتهام رونالدو بالاغتصاب

الرياضة

يوفنتوس يضع
AFP
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منعت إدارة يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم تحت طائلة فرض غرامات مالية، لاعبات فريق "السيدة العجوز" من التعليق على قضية الاغتصاب المتهم بها نجم فريق الرجال كريستيانو رونالدو.

وقالت لاعبة فريق يوفنتوس سابقا بترونيلا إكروث لموقع "Expressen" إن النادي استخدم حق النقض ضد موضوع "ساخن"، وأضافت: "أرغمنا يوفنتوس على الصمت. لم يسمح لنا النطق بكلمة واحدة عن رونالدو واتهاماته بالاغتصاب".

وتقدمت عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورغا في سبتمبر 2018 بشكوى في مدينة لاس فيغاس متهمة النجم البرتغالي باغتصابها ليلة الـ12 من يونيو 2009 في أحد فنادق مدينة لاس فيغاس.

وأكد رونالدو أنه التقى مع عارضة الأزياء الأمريكية، لكنه نفى أن يكون ذلك اغتصابا.

المصدر: وكالات 

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