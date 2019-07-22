شاهد.. زملاء محمد صلاح يسقطون أمام إشبيلية

تلقى ليفربول الإنجليزي خسارة جديدة أمام إشبيلية الإسباني 2-1، فجر الاثنين، على ملعب فينواي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وغابت عن "الريدز"، مجموعة كبيرة من اللاعبين المؤثرين، لعدم لحاقهم بمعسكر الفريق، وعلى رأسهم، الثلاثي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، الذين خاضوا بطولات قارية مع منتخبات بلادهم.

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وتقدم إشبيلية في الدقيقة 37 بهدف عبر نوليتو، قبل أن يدرك ليفربول التعادل عن طريق ديفوك أوريغي في الدقيقة 44، لكن أليخاندرو بوزو خطف هدف الفوز في الدقيقة 90 لمصلحة فريقه الإسباني.

وبهذا تجرع ليفربول خسارته الثانية على التوالي، في معسكره التحضيري، بعد الهزيمة 2-3 أمام بوروسيا دورتموند، السبت الماضي.

المصدر: وكالات