ما الرابط بين "القمر" وارتداء هازارد القميص رقم 50 في ظهوره الأول مع الملكي؟

كشف تقرير إسباني سر ارتداء البلجيكي إيدين هازارد القميص رقم 50 في أول مباراة له مع ريال مدريد خلال مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في الكأس الدولية للأبطال.

وحسب صحيفة AS الإسبانية، فإن هازارد ارتدى القميص رقم 50 للمشاركة في إحياء الذكرى الخمسين لوصول الإنسان على القمر.

Real Madrid's latest galactico will wear the number 50 against Bayern tonighthttps://t.co/VuHEyb06kN — AS English (@English_AS) July 20, 2019

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وهازارد الذي اعتاد ارتداء القميص رقم 10 في مواسمه الأخيرة مع تشيلسي الإنجليزي، ربما لن يتمكن مع الريال من الحصول على رقمه المفضل الذي يحمله حاليا الكرواتي لوقا مودريتش، أفضل لاعب كرة في العالم.

ومن المؤكد أن هازارد لن يظهر بالرقم 50 في الموسم المقبل مع "الميرينغي"، لأن اللوائح في إسبانيا تسمح فقط باستخدام الأرقام من 1 إلى 25.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز البايرن 3-1.

المصدر: وكالات