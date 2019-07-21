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شاهد.. هازارد يستهل مشواره مع ريال مدريد بهزيمة أمام بايرن

الرياضة

شاهد.. هازارد يستهل مشواره مع ريال مدريد بهزيمة أمام بايرن
Reuters Kevin Jairaj
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ألحق بايرن ميونخ الألماني بريال مدريد خسارة ثقيلة1-3 في الكأس الدولية للأبطال الأحد، خلال مباراة شهدت الظهور الأول للبلجيكي إيدين هازارد اللاعب الجديد في النادي الملكي.

وبدأ هازارد البالغ 28 عاما مساره مع النادي الملكي على ملعب "إن آر جي" في مدينة هيوستن الأميركية، في أول مشاركة بعد توقيع عقد بـ100 مليون يورو مع الفريق، قادما من تشيلسي الإنجليزي في 7 يونيو الماضي.

وشارك هازارد في المباراة ضمن تشكيلة الفريق الأساسية وخاض الشوط الأول كاملا، ثم جرى استبداله بفينيسيوس جونيور، خلال الشوط الثاني.

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وافتتح اللاعب كورينتين توليسو التسجيل للـ"بافاري" في الدقيقة 15 من المباراة، ليعزز روبرت ليفاندوفسكي التقدم بهدف ثان في الدقيقة 67، ويؤكد سيرج جنابري على علو كعب بايرن في اللقاء عندما نجح بهز مرمى الريال في الدقيقة السبعين.

ولم يستطع "لوس بلانكوس" التسجيل إلا في الدقيقة 85 من خلال ركلة حرة نفذها البرازيلي رودريغو غويس القادم الجديد إلى قلعة "سنتياغو برنابيو".

المصدر: وكالات

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