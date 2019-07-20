ملك السعودية يهنئ الجزائريين بالتتويج بكأس أمم إفريقيا

هنأ العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الشعب الجزائري بتحقيق منتخب بلادهم لقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي استضافتها مصر.

وقال العاهل السعودي إن تحقيق المنتخب الجزائري كأس البطولة هو إنجاز عربي أسعد الجميع، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح.

وتغلب منتخب "محاربو الصحراء" على منتخب "أسود تيرانغا" بفضل هدف المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من المباراة النهائية التي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي، ليحرز "الخضر" اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخهم.

المصدر: الرياض