"محاربو الصحراء" أبطالا للقارة السمراء للمرة الثانية في تاريخهم
توج المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على السنغال 1-0، اليوم الجمعة، في المباراة النهائية التي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي.
ويدين منتخب الجزائر بالفضل في هذا الفوز للاعب بغداد بونجاح الذي أحرز هدفا مبكرا في (د.2) مهديا فرحة الفوز لجماهير "الخضر".
وهو اللقب الثاني في البطولة القارية بعد 29 عاما من تتويجه بلقبه الوحيد في البطولة حين توج بنسخة عام 1990 على أرضه الجزائر.
We present you the #TotalAFCON2019 champions: @LesVerts 🏆 pic.twitter.com/Yhs0QicfHm— CAF (@CAF_Online) July 19, 2019
وفيما يلي تفاصيل المباراة:
فريق RT يتمنى الفوز للمنتخب الجزائري في نهائي أمم إفريقيا أمام السنغال...
Just over two hours to go till #SENALG 🇸🇳🇩🇿#TotalAFCON2019#CelebrateAfricapic.twitter.com/V9ev1ONA23— CAF (@CAF_Online) 19 июля 2019 г.
بداية الشوط الثاني..
SECOND HALF | The second half of Senegal - Algeria is underway! #TotalAFCON2019#SENALGpic.twitter.com/0a3XvcRUnK— CAF (@CAF_Online) July 19, 2019
الشوط الأول ينتهي بتقدم الجزائر على السنغال 1-0...
HALF-TIME | Senegal - Algeria 0-1 #TotalAFCON2019#SENALGpic.twitter.com/BX2Xx5qGfU— CAF (@CAF_Online) July 19, 2019
د.2 بغداد بونجاح يفتتح باب التسجيل مبكرا للمنتخب الجزائري في شباك السنغال..
#الجزايز_السنغال— N🇸🇦 (@151Nader) July 19, 2019
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هدف الجزائر الاول برافو بغددداد 💪🏼
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الحكم الكاميروني نيانت أليوم يطلق صافرة البداية...
KICK OFF | The match Senegal - Algeria has started. Tune in now! #TotalAFCON2019#SENALGpic.twitter.com/LbhBOnS7en— CAF (@CAF_Online) July 19, 2019
صامويل إيتو يقدم كأس إفريقيا.. فمن سيحمل الكأس الغالية في نهاية اللقاء، الجزائر أم السنغال؟
The legend, @setoo9, carrying the prize 🏆#SENALG#TotalAFCON2019pic.twitter.com/CVGxncDI7C— CAF (@CAF_Online) July 19, 2019
التشكيلة الرسمية للمنتخبين الجزائري والسنغالي:
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #SENALG#TotalAFCON2019pic.twitter.com/mNh3fExsjl— CAF - عربي (@caf_online_AR) July 19, 2019
صور رائعة من حفل ختام بطولة كأس أمم إفريقيا "مصر 2019"
This is Africa, this is how we celebrate🕺💃🎇#SENALG#TotalAFCON2019pic.twitter.com/u96p27PUYB— CAF (@CAF_Online) 19 июля 2019 г.
لحظة وصول رياض محرز وساديو ماني إلى إستاد القاهرة الدولي..
Hey guys 👋#SENALG#TotalAFCON2019pic.twitter.com/7fJZ38pLoI— CAF (@CAF_Online) 19 июля 2019 г.
غرفة تبديل ملابس منتخب السنغال..
The #TerangaLions dressing room is nice and tidy, just waiting for the team now 👕#SENALG#TotalAFCON2019pic.twitter.com/vFrJ4flhSQ— CAF (@CAF_Online) 19 июля 2019 г.
الجماهير الجزائرية تشعل إستاد القاهرة..
🗣️@LesVerts fans making some noise at the stadium 🔊#SENALG#TotalAFCON2019pic.twitter.com/6SJDSvs2Xh— CAF (@CAF_Online) 19 июля 2019 г.
وبدأت الجماهير الجزائرية في التوافد إلى إستاد القاهرة الدولي، من أجل مساندة " محاربو الصحراء" في نهائي البطولة القارية.
وحجز المنتخب الجزائري، تذكرة العبور إلى المباراة النهائية بعد الفوز 2-1 على نيجيريا، فيما تغلب منتخب السنغال بهدف دون رد على تونس.
The road from Group C to the final was a long, tedious one for @FootballSenegal and @LesVerts 🏃♂️— CAF (@CAF_Online) 18 июля 2019 г.
It all comes down to this. 19/7/2019, Cairo International Stadium 📌#TotalAFCON2019pic.twitter.com/XeJRo439HK
وبعد ثلاثة أسابيع من مباراتهما في الدور الأول التي انتهت لصالح المنتخب الجزائري 1-0، سيكون المنتخبان على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل لحسم الصراع على لقب طال انتظاره من الطرفين.
في المقابل، يتطلع المنتخب السنغالي إلى الفوز بباكورة ألقابه في البطولة القارية حيث كان أفضل إنجاز سابق هو إحراز المركز الثاني عندما خسر أمام نظيره الكاميروني بركلات الترجيح في المباراة النهائية لنسخة 2002 في مالي.
المصدر: RT