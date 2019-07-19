"محاربو الصحراء" أبطالا للقارة السمراء للمرة الثانية في تاريخهم

توج المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على السنغال 1-0، اليوم الجمعة، في المباراة النهائية التي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي.

ويدين منتخب الجزائر بالفضل في هذا الفوز للاعب بغداد بونجاح الذي أحرز هدفا مبكرا في (د.2) مهديا فرحة الفوز لجماهير "الخضر".

وهو اللقب الثاني في البطولة القارية بعد 29 عاما من تتويجه بلقبه الوحيد في البطولة حين توج بنسخة عام 1990 على أرضه الجزائر.

وفيما يلي تفاصيل المباراة:

فريق RT يتمنى الفوز للمنتخب الجزائري في نهائي أمم إفريقيا أمام السنغال...

بداية الشوط الثاني..

الشوط الأول ينتهي بتقدم الجزائر على السنغال 1-0...

د.2 بغداد بونجاح يفتتح باب التسجيل مبكرا للمنتخب الجزائري في شباك السنغال..

الحكم الكاميروني نيانت أليوم يطلق صافرة البداية...

صامويل إيتو يقدم كأس إفريقيا.. فمن سيحمل الكأس الغالية في نهاية اللقاء، الجزائر أم السنغال؟

التشكيلة الرسمية للمنتخبين الجزائري والسنغالي:

صور رائعة من حفل ختام بطولة كأس أمم إفريقيا "مصر 2019"

لحظة وصول رياض محرز وساديو ماني إلى إستاد القاهرة الدولي..

غرفة تبديل ملابس منتخب السنغال..

الجماهير الجزائرية تشعل إستاد القاهرة..

وبدأت الجماهير الجزائرية في التوافد إلى إستاد القاهرة الدولي، من أجل مساندة " محاربو الصحراء" في نهائي البطولة القارية.

وحجز المنتخب الجزائري، تذكرة العبور إلى المباراة النهائية بعد الفوز 2-1 على نيجيريا، فيما تغلب منتخب السنغال بهدف دون رد على تونس.

The road from Group C to the final was a long, tedious one for @FootballSenegal and @LesVerts 🏃‍♂️



It all comes down to this. 19/7/2019, Cairo International Stadium 📌#TotalAFCON2019pic.twitter.com/XeJRo439HK — CAF (@CAF_Online) 18 июля 2019 г.

وبعد ثلاثة أسابيع من مباراتهما في الدور الأول التي انتهت لصالح المنتخب الجزائري 1-0، سيكون المنتخبان على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل لحسم الصراع على لقب طال انتظاره من الطرفين.

في المقابل، يتطلع المنتخب السنغالي إلى الفوز بباكورة ألقابه في البطولة القارية حيث كان أفضل إنجاز سابق هو إحراز المركز الثاني عندما خسر أمام نظيره الكاميروني بركلات الترجيح في المباراة النهائية لنسخة 2002 في مالي.

المصدر: RT