"الكاف" يعلن تغيير حكم المواجهة النهائية لكأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي عن تغيير مفاجئ في طاقم التحكيم الذي سيدير نهائي البطولة القارية بين الجزائر والسنغال مساء الجمعة، ما أثار التساؤلات والتخوف لدى الجماهير العربية والجزائرية.

وتم تعيين الجنوب إفريقي فيكتور غوميز في وقت سابق لإدارة المباراة الختامية والمقرر إقامتها في إستاد القاهرة.

وأبلغ "الكاف" الأطراف المعنية عن أسماء طاقم التحكيم، والذي كشف عن تعيين الكاميروني سيدي أليوم كحكم ساحة، والذي كان قد أدار مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي، ومن ثم المغرب وساحل العاج، ومدغشقر وتونس في ربع النهائي.

ويعاون أليون ثنائي حكم راية من الكاميرون أيضا، بالإضافة إلى إيريك كاستان من الجابون حكما رابعا، والفرنسي ميلو بينوات لحكم الفيديو.

ولم يوضح الكاف الأسباب وراء استبعاد غوميز من إدارة المواجهة الختامية بعد الإعلان عن تعيينه رسميا.

📸📜| Presenting today's 41ST CAF Ordinary General Assembly. pic.twitter.com/4s2dirnMIM — CAF (@CAF_Online) July 18, 2019

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وستكون المواجهة هي الثانية بين "محاربي الصحراء" و"أسود التيرانغا" بعدما فازت الجزائر بهدف دون رد ضمن منافسات دور المجموعات.

كما أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، تعيين دييديه دروجبا وصامويل إيتو، معاونان لرئيس "كاف"، وسيتم منحهم المسمى المناسب لمنصبيهما.

كما وجه أحمد أحمد اعتذارا للجنة التنفيذية بعدم إخبارهم بهذا الأمر في وقت سابق، ولكنها خطوة سريعة من أجل "إصلاح" الكرة الإفريقية في أقرب وقت ممكن.

المصدر: وكالات