المعلق التونسي رؤوف خليف يستفز الجمهور المصري خلال مباراة تونس ونيجيريا

استفز المعلق التونسي رؤوف خليف عددا كبيرا من مشجعي نادي "الزمالك" المصري خلال مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الأمم الإفريقية أمس بين تونس ونيجيريا.

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وأعرب المعلق التونسي، عن حزنه الشديد لخسارة بلاده أمام نيجيريا، أمس الأربعاء، بهدف نظيف، حيث تحدث عن الفارق بين منتخب تونس، ونظيره النيجيري، من خلال الأداء الذي ظهر عليه لاعبو منتخب بلاده خلال اللقاء.

وقال رؤوف خليف خلال تعليقه على اللقاء: "هناك فارق كبير بين تونس ونيجيريا، فنيجيريا لديها نديدي يلعب مع ليستر سيتي الإنجليزي، أما تونس فلديها فرجاني ساسي يلعب في الزمالك، مع كامل احترامي لنادي الزمالك".

وأدى هذا التصريح إلى استفزاز جمهور نادي الزمالك العريق، نظرا لاستغلاله من جمهور غريمه التقليدي الأهلي، بالإضافة إلى اعتباره تقليلا من النادي الأبيض.

وفي نفس السياق، تمكن منتخب نيجيريا، من حصد الميدالية البرونزية بكأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على منتخب تونس، بهدف نظيف سجله اللاعب أوديون إيجالو، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية