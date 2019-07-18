بعد ظهورهما في فيديو مشترك.. هل سيلعب نيمار بجانب رونالدو في يوفنتوس؟ (فيديو)

تحدثت العديد من التقارير اليوم عن احتمال انتقال البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، متجها إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل صعوبة عودته إلى برشلونة.

وذكرت صحيفة "فوتبول إيطاليا"، أن هناك اجتماعا منتظرا في الأيام القليلة المقبلة سيجمع بين والد نيمار، وفابيو باراتيشي المدير الرياضي ليوفنتوس من أجل الحديث حول انتقال نيمار إلى "البيانكونيري" في الانتقالات الحالية.

وشارك نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس معا في فيديو لإعلان تجاري لصالح شركة MEO البرتغالية، وظهرا وجها لوجهه على حلبة رياضة الفن النبيل، مرتديين قفازات وسروالي الملاكمة، ولاقى الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل نظرا للشعبية العالمية التي يحظى بها النجمان.

وتحدث العديد من المتابعين عن إمكانية إقناع رونالدو لنيمار باللعب في صفوف "السيدة العجوز" على هامش كواليس التصوير.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان قادما من برشلونة في الانتقالات الصيفية لعام 2017 في صفقة هي الأغلى في تاريخ الساحرة المستديرة بلغت 222 مليون يورو، ولكنه لم يقدم المستوى المنتظر منه في السنتين الماضيتين ولم يشعر بالراحة بتواجده مع النادي الباريسي، فطلب من إدارة الفريق أن تسمح له بالرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المصدر: وكالات