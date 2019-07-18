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فالنسيا يقدم نجم المنتخب الروسي بعد شرائه نهائيا من فياريال

الرياضة

فالنسيا يقدم نجم المنتخب الروسي بعد شرائه نهائيا من فياريال
twitter \valenciacf
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انتقل الروسي دينيس تشيريشيف لفالنسيا رسميا بعد أن كان معارا من فياريال لمدة موسم واحد عقب توصل الناديين الشهر الماضي لاتفاق من أجل استمراره مع "الخفافيش" الذي قرر شراءه نهائيا.

وأبدى الجناح صاحب الـ28 عاما سعادته بانتقاله النهائي لفالنسيا أثناء فعالية تقديمه لوسائل الإعلام، معربا عن رضاه بإتمام الصفقة في الوقت المناسب كي يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد مع "الخفافيش".

وخاض تشيريشيف، الذي تألق بشكل لافت مع منتخب بلاده في مونديال روسيا، 41 مباراة مع نادي فالنسيا، وأحرز 4 أهداف وصنع لزملائه 5 أهداف أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن نادي فالنسيا، سيشارك في الموسم الجديد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما حل رابعا في دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم المنصرم.

المصدر: وكالات

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