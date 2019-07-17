وفاة مدرب بلجيكا السابق

أعلن التلفزيون البلجيكي "آر تي بي إف"، اليوم الأربعاء، وفاة المدرب السابق للمنتخب البلجيكي لكرة القدم، روبير واسيج، عن سن 79 عاما.

وبحسب التلفزيون البلجيكي، فإن واسيج الذي كان أول مدرب من إقليم والونيا (الناطق بالفرنسية) في تاريخ كرة القدم البلجيكية، "أدخل المستشفى منذ أسبوع" بسبب "قصور في القلب ومشاكل في الكلى".

واشتهر واسيج بمسيرته كمدرب أكثر من مشواره كلاعب، حيث دافع عن ألوان ثلاثة أندية بين عامي 1959 و1973 (آر إف سي لياج، وراسينغ وايت بروكسل، وكاي إف سي وينترسلاغ).

ودرب واسيج، الذي ولد في 26 أغسطس 1939 بالقرب من لياج، العديد من الفرق في بلجيكا بينها ستاندار لياج وسبورتينغ شارلروا.

وعين مدربا للمنتخب البلجيكي عام 1999، لكنه خرج من الدور الأول من كأس أوروبا التي استضافتها بلجيكا مع هولندا عام 2000.

وفي كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، خرجت بلجيكا من الدور ثمن النهائي بالخسارة 0-2 أمام البرازيل التي توجت باللقب لاحقا.

وأشرف فاسيج على تدريب المنتخب الجزائري لفترة قصيرة عام 2004.

المصدر: "أ ف ب"