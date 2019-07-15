خصصت وزارة الدفاع الجزائرية تسع طائرات عسكرية، لنقل 870 مناصرا إلى مصر لحضور نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (مصر 2019)، والذي سيجمع منتخبي الجزائر والسنغال، يوم الجمعة المقبل.

وفي بيان لها نشر عبر موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، أوضحت الوزارة أنه "إضافة إلى بياننا الصحفي ليوم السبت 13 يوليو 2019، المتعلق بتخصيص ست (06) طائرات نقل عسكرية، لفائدة (600) مناصر للفريق الوطني لكرة القدم، بمناسبة نهائي كأس أمم إفريقيا، ستخصص ثلاث (03) طائرات نقل عسكرية إضافية، أي تسع (09) طائرات في المجموع، لفائدة 270 مناصرا، ليصل العدد الإجمالي للمناصرين إلى 870 مناصرا، من أجل دعم وتشجيع أشبال الفريق الوطني وتحفيزهم على الفوز بهذا اللقب القاري الهام".

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وتمكن محاربو الصحراء الذين لم يبلغوا المباراة النهائية للبطولة القارية منذ تتويجهم على أرضهم بلقبهم الوحيد عام 1990، من الفوز على نيجيريا، أمس الأحد، بفضل الهدف القاتل الذي سجله رياض محرز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1.

المصدر: "echoroukonline.com"